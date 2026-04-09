快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園某國中生無照開車上路還肇逃！ 父親當街甩巴掌教訓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某國中生疑昨晚偷開家人轎車出門，結果在路上發生車禍，被趕來的父親當街甩巴掌教訓，引發議論。有人認為父親管教方式不當，但更多人支持父親做法，民進黨議員黃瓊慧也認為父親管教方式在合理範圍，警方則稱未接獲報案，還需進一步了解。

有民眾在網絡平台Threads發文，指桃園某國中學生因為開家人的車載別人出去，撞到其他車輛的後視鏡，還試圖逃跑，結果被人抓回來，還被父親賞巴掌；影片短短12小時吸引1.5人關注，有人認為父親做法不妥，但更多人支持父親，指無照駕駛父母須負連帶責任，該父親有盡力在教小孩。

網友標註民進黨桃園市議員黃瓊慧關注此事，黃瓊慧留言回應「要我通報？是通報什麼」。她表示，這次是撞到後照鏡，下此撞到人怎麼辦，孩子不知道事情的嚴重性，家長還肯管教也算合理範圍，希望孩子能知道事情的嚴重性。

警方表示，轄區派出所與110報案系統未接獲本件車禍與無照駕駛報案，確切事故時間、地點與涉案人有待進一步調查，呼籲家長切勿讓孩子無照駕駛，以確保自身與他人生命安全。

桃園某國中生疑昨晚偷開家人轎車出門，結果在路上發生車禍，被趕來的父親當街甩巴掌教訓，引發議論。示意圖（與事件人物無關）／本報資料照片
桃園某國中生疑昨晚偷開家人轎車出門，結果在路上發生車禍，被趕來的父親當街甩巴掌教訓，引發議論。示意圖（與事件人物無關）／本報資料照片

民進黨 桃園 車禍

延伸閱讀

日男童校門口離奇失蹤！一週後深山找到乾淨書包 校長：像突然被帶走

帶父母遊日本崩潰又丟臉！台男曝長輩失控行為 網一面倒曝解法：太愛面子

棒球教練性侵案情擴大 盧秀燕盼從重量刑

冷眼集／制度補洞 失智失蹤勿悲劇收場

相關新聞

512公斤毒品險流入市面！空運玻璃纖維藏愷他命闖關 3人遭起訴

一批自德國法蘭克福空運進口、申報品名為「玻璃纖維」的84箱貨物，於去(114)年12月7日運抵桃園機場時，被財政部關務署台北關發現夾藏大量第三級毒品愷他命，淨重達512公斤690公克，市值約3億。桃園地檢署獲報後，攜手法務部調查局桃園市調查處及桃園警分局循線追緝，於同年月10日在高雄市小港區查獲領貨的廖姓、蔡姓被告及指使少年共犯監控的陳姓被告，全案於今(9)日偵結起訴，廖姓、陳姓被告遭求處有期徒刑10年以上、蔡姓被告有期徒刑7年以上。

高雄男毒駕撞3輛汽機車釀女騎士受傷肇逃 逃回家警追上門裝沒事

吳姓男子昨深夜近11時許駕車經高市經武路，因行車不穩撞及路邊轎車及2輛機車，致牽機車的曾姓女子腿擦傷後肇逃，警方獲報調監視器追查，發現吳男逃至大寮，先找到肇事車，上門查訪時，吳還裝沒事，後被警方測出有毒品陽性反應，涉毒駕肇事。

台東富山海域潛水意外！男子下潛約3分鐘失去反應 送醫急救中

台東縣卑南鄉富山村海域今上午生潛水意外。一名約40歲的張姓男子，上午8點多與友人搭乘小艇自「海賊灣」出海潛水，不料下水後不久即傳出意外，經救起時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

桃園某國中生無照開車上路還肇逃！ 父親當街甩巴掌教訓

桃園某國中生疑昨晚偷開家人轎車出門，結果在路上發生車禍，被趕來的父親當街甩巴掌教訓，引發議論。有人認為父親管教方式不當，但更多人支持父親做法，民進黨議員黃瓊慧也認為父親管教方式在合理範圍，警方則稱未接獲報案，還需進一步了解。

基層歷練10年！大園分局蘇柏魁考取警大警佐班 暖心分享上榜秘訣

桃園市大園警分局大園派出所警員蘇柏魁畢業於台灣警察專科學校行政警察科，104年通過內軌警察人員四等特考後，分發至外勤派出所服務，長年投入治安維護與為民服務工作。歷經十年基層歷練，於今(115)年成功考取中央警察大學警佐班二類考試，為自身警職生涯再添重要里程碑。

警專學生射擊課誤擊左手掌受傷送醫 校方：陪伴學生並檢討

台北市警察專科學校一年級歐姓學生，這個月1日上午在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，不慎誤擊個人左手掌，學生緊急被送往萬芳醫院救治，警專表示將全力協助當事學生後續醫療與心理輔導，陪伴學生度過難關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。