桃園某國中生無照開車上路還肇逃！ 父親當街甩巴掌教訓

桃園某國中生疑昨晚偷開家人轎車出門，結果在路上發生車禍，被趕來的父親當街甩巴掌教訓，引發議論。有人認為父親管教方式不當，但更多人支持父親做法，民進黨議員黃瓊慧也認為父親管教方式在合理範圍，警方則稱未接獲報案，還需進一步了解。

有民眾在網絡平台Threads發文，指桃園某國中學生因為開家人的車載別人出去，撞到其他車輛的後視鏡，還試圖逃跑，結果被人抓回來，還被父親賞巴掌；影片短短12小時吸引1.5人關注，有人認為父親做法不妥，但更多人支持父親，指無照駕駛父母須負連帶責任，該父親有盡力在教小孩。

網友標註民進黨桃園市議員黃瓊慧關注此事，黃瓊慧留言回應「要我通報？是通報什麼」。她表示，這次是撞到後照鏡，下此撞到人怎麼辦，孩子不知道事情的嚴重性，家長還肯管教也算合理範圍，希望孩子能知道事情的嚴重性。

警方表示，轄區派出所與110報案系統未接獲本件車禍與無照駕駛報案，確切事故時間、地點與涉案人有待進一步調查，呼籲家長切勿讓孩子無照駕駛，以確保自身與他人生命安全。