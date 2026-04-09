國1南下岡山段深夜連環撞 聯結車成廢鐵駕駛送醫不治

國道1號南下岡山路段，昨天深夜發生一起嚴重的死亡車禍，一輛聯結車疑因未注意車前狀況，追撞前方大貨車，引發3車連環撞，其中肇事的聯結車車頭嚴重變形、幾乎化為廢鐵，車上滿載的紙箱貨物宛如瀑布般傾洩而出，車上駕駛經送醫搶救後，仍宣告不治。

據了解，這起事故發生於昨天晚間9時45分，當時44歲的焦姓男子駕駛聯結車，行駛於國道1號南下348.7公里岡山路段外側車道，疑似未注意前方動態，追撞前方由24歲鍾姓男子所駕駛的大貨車，鍾男的車輛遭劇烈撞擊後，又往前推擠、擦撞另一名56歲葉姓男子所駕駛的大貨車。

從現場曝光的畫面可見，車禍現場滿目瘡痍、怵目驚心，肇事的聯結車車頭受到極度猛烈的擠壓，不僅車體嚴重扭曲碎裂，更死死卡在前方貨櫃與護欄之間，幾乎看不出原本的車型，遭波及的另一輛大貨車，其後車廂門也因劇烈撞擊而爆開、車斗側邊掀起，導致內部裝載的大量紙箱貨物全數砸落在國道車道上，現場滿地皆是散落的紙箱、車體零件與碎玻璃，占據多線車道。

警消獲報趕抵現場後，緊急將受困的焦姓駕駛救出並送醫搶救，但焦男仍因傷勢過重，於晚間11時許宣告不治。

國道警方指出，經初步調查，3名駕駛均無飲酒情形，由於現場散落大量貨物與車體殘骸，相關單位連夜進行吊掛與清掃作業，事故最終於今天凌晨0時50分完全排除，全線恢復通車，詳細的肇事原因與責任歸屬，將由警方進一步調查釐清。

國道警方也嚴正呼籲，用路人夜間行駛國道務必提高警覺，隨時注意前方動態並保持適當、充裕的安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人的生命財產安全。

國道1號南下岡山路段3輛大車追撞，造成1死2傷事故，現場貨物更因撞擊散落車外。記者巫鴻瑋／翻攝

國道1號南下岡山路段3輛大車追撞，造成1死2傷事故，現場貨物更因撞擊散落車外。記者巫鴻瑋／翻攝