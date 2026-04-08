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警專學生射擊課誤擊左手掌受傷送醫 校方：陪伴學生並檢討
台北市警察專科學校一年級歐姓學生，這個月1日上午在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，不慎誤擊個人左手掌，學生緊急被送往萬芳醫院救治，警專表示將全力協助當事學生後續醫療與心理輔導，陪伴學生度過難關。
警專指出，當時1年級歐姓學生在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，右手取槍尚未完成正確射擊姿勢，食指就違反安全守則進入護弓按壓扳機造成子彈誤擊，學生的左手也因違反安全守則置於槍口前方，導致子彈擊發後由左手掌內側向前方貫穿。
警專在事發後第一時間啟動緊急救護機制，將受傷學生送醫治療。警專強調將全力協助當事學生後續醫療與心理輔導，陪伴學生度過難關。
對於學生發生誤擊意外，警專表示，每一次射擊訓練前，現場教官都確實執行槍枝安全檢查、下達靶場安全紀律，並確認防護裝備到位。警專將秉持「零容忍與風險管理」的態度，針對此次事件進行最嚴格的實體檢討，召集射擊教官、助教，辦理安全操作講習，持續要求教官及學生落實靶場紀律及用槍安全守則等規定，強化現有的訓練機制與安全SOP，全力避免類似情形再次發生。
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