完工8年仍一堆缺失…高雄某知名建案天花板整片坍塌 保全驚險逃生

高雄市七賢路上一棟知名建商建物完工8年，今日大廳天花板整片脫落墜下，覆蓋保全櫃檯，造成夜班保全擦傷，大樓主委稱因該棟公設有諸多缺失，至今仍未點交，後續將向建商爭取賠償；高市建管處表示，已通知起造人協助處理改善。

該大樓大廳天花板今日凌晨從管理室上方整片脫落，露出內部冷氣管線，管理室幾乎遭掩埋，當下夜班保全即時閃躲，僅受擦傷脫皮。大樓主委表示，大樓使用8年，公共空間發生漏水、牆面砂漿分離、磁磚白華等，多年來未處理，也未與建商點交，區權會原本將和建商調解正式點交，沒想到就發生這起嚴重事件，後續會爭取賠償。

裝潢業者分析，該棟天花板因高度較高，為垂直立面造型，加上四邊牆面為大理石鋪面，在固定上工法更複雜，但該大樓疑似沒有妥善施工、或是工法選擇錯誤，導致天花板從側邊開始崩塌，把整面天花板都拉扯下來。

高雄市建管處表示，該棟大樓使用執照包含室內裝修，應由所有權人維護管理，已通知起造人協助處理改善。至於裝修部分非屬公寓大廈管理條例點交之範疇，如有爭議應屬消費糾紛處理。

高雄市七賢路上知名建商建物完工8年，發生大廳天花板整片脫落，覆蓋保全櫃檯，造成夜班保全擦傷。圖／民眾提供