實彈射擊出意外！警專生「手掌被子彈貫穿」 校方晚間回應了

台東縣東河鄉台11線148.5公里今上午傳出一起奪命車禍。一輛小貨車疑似違規跨越雙黃線欲迴轉，後方騎機車的曾姓男子閃避不及，猛烈碰撞，送醫搶救後仍傷重不治。更令人鼻酸的是，曾男騎乘的機車為其母親所留下，當天正好是母親的告別式，卻傳出噩耗，讓親友難以承受。

2026-04-08 22:14