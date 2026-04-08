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告別式變雙重悲劇 台東男騎亡母「遺物」機車出事魂斷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣東河鄉台11線148.5公里今上午傳出一起奪命車禍。一輛小貨車疑似違規跨越雙黃線欲迴轉，後方騎機車的曾姓男子閃避不及，猛烈碰撞，送醫搶救後仍傷重不治。更令人鼻酸的是，曾男騎乘的機車為其母親所留下，當天正好是母親的告別式，卻傳出噩耗，讓親友難以承受。

事故現場散落大量機車碎片，撞擊力道驚人。據了解，49歲曾男當時騎車行經該路段，路旁由李姓男子駕駛的小貨車突然駛出，並試圖違規迴轉，導致後方來車反應不及，雙方瞬間相撞。曾男連人帶車重摔，機車車頭嚴重毀損，現場一片狼藉。

警消獲報趕抵，立即將傷者送醫急救，但仍宣告不治。警方表示，肇事駕駛經酒測為零，已排除酒駕可能，至於詳細肇事責任，仍待進一步鑑定釐清。

而原本看似單純的交通事故，背後卻藏著令人心碎的巧合。警方進一步查出，曾男的母親日前辭世，今天正舉行告別式，而他騎的正是母親留下的機車，未料途中發生憾事，讓家屬與親友悲痛欲絕，也為這起事故增添無限哀傷。

台東縣東河鄉台11線148.5公里今上午傳出一起奪命車禍。一輛小貨車疑似違規跨越雙黃線欲迴轉，後方騎機車的曾姓男子閃避不及，當場發生猛烈碰撞，送醫搶救後仍傷重不治。圖／民眾提供
台東縣東河鄉台11線148.5公里今上午傳出一起奪命車禍。一輛小貨車疑似違規跨越雙黃線欲迴轉，後方騎機車的曾姓男子閃避不及，當場發生猛烈碰撞，送醫搶救後仍傷重不治。圖／民眾提供

車禍 台東 告別式

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