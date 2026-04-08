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桃園移工深夜糾紛 見警爬電線桿逃逸1失聯移工落網

中央社／ 桃園8日電

桃園市警察局大園分局今天說，昨天深夜獲報觀音區發生移工糾紛案，警方到場後現場移工一哄而散，當場查獲黎姓及阮姓越南籍男子，其中黎男為失聯移工，將續追其餘移工到案。

由於事件現場在2樓，移工們為了躲避警方查緝，立即四散逃逸，部分移工甚至沿著電線桿爬下1樓後拔腿狂奔，附近居民目睹拍下影片上傳社群軟體，更發文表示「沒想到大半夜還能看到猴子爬電線桿」，引發網友議論。

大園分局草漯派出所所長張家維接受媒體聯訪表示，警方於7日晚間11時許接獲民眾報案，指稱在觀音區民權路17號附近有多名外籍移工糾紛案件，立即派出員警到場處理，現場移工見到警察到來立即一哄而散。

張家維指出，警方當場查獲黎姓及阮姓越南籍男子，其中阮男為受害人，黎男為失聯移工。警方在調查後將黎男解送桃園市專勤隊歸案，並持續追查其餘在逃移工。警方呼籲，遇有糾紛應理性處理或報警協助，避免衍生肢體衝突，確保自身安全。

桃園 越南 觀音

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