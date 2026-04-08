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台東小貨車起步後迴轉 同向機車騎士撞上送醫不治
台東縣台11線都蘭村那界路段今天上午發生死亡車禍，一輛原停靠路邊的自小客貨車起步後迴轉，導致同方向機車閃避不及撞上，騎士送醫後不治。
台東縣警察局成功分局第4組長張克勤下午告訴中央社記者，上午10時許發生在東河鄉台11線148.5公里（那界路段）北上路段，發生一起死亡交通事故。
他說，經初步調查，李姓男子（71年次、台東市人）駕駛自小客貨車於路邊起步後迴轉，疑似未禮讓直行車輛，與曾姓男子（66年次、長濱人）所騎乘的機車發生碰撞。機車騎士被送往台東馬偕醫院急救後仍宣告不治；自小客貨車駕駛酒測值為零，相關肇事原因待進一步釐清。
成功分局呼籲，駕駛人行經道路迴轉時，務必注意來車並確實禮讓直行車輛；機車騎士也應隨時注意車前狀況並控制車速，以降低事故發生風險，共同維護用路安全。
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