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機車闖桃機停放一航廈入境接機處 航警局將開單

中央社／ 桃園機場8日電

有民眾騎機車桃園機場第一航廈入境側17號會面點暫停，被拍攝影片上傳網路引發熱議，航空警察局今天表示，騎士未進入航廈，後續將依違反道路交通管理處罰條例掣單舉發。

1名自稱下飛機準備回家的旅客，在社群軟體Threads上公布一段影片，可以看到一輛機車就停在第一航廈入境側。發文民眾表示，不知道駕駛（騎士）是誰，但呼籲「請不要丟臉丟到國家門面」，請大家遵守現行法規。

航空警察局保安警察大隊第一隊第一分隊長黃昱維接受媒體聯訪表示，經調查，1名男子3月23日凌晨0時20分許，騎乘普通重型機車到桃園國際機場第一航廈航西路17號會面點暫停，騎士未進入航站，停留4分鐘後於0時24分許未搭載任何乘客即騎乘機車離去。

黃昱維指出，由於騎士帶著安全帽因此無法辨識，後續將依道路交通管理處罰條例規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰掣單舉發。

航警局呼籲，桃園機場航廈道路並未開放機車通行，請民眾注意道路標誌、標線及號誌，勿心存僥倖或過度依賴導航而誤闖，以確保自身與其他用路人行車安全。

機車 警察 桃園機場

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