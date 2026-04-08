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影／五股修車廠老闆開車撞進二胎貸款公司 自稱幫女友出氣
新北市五股區1家代辦二胎貸款的公司今天遭人蓄意開車衝撞，嫌犯是附近修車廠老闆，衝撞後開車回廠自行報案，員警到場同時貸款公司亦撂了一群人趕抵尋仇爆發衝突，最後雙方共4人被逮捕，依殺人未遂、傷害等罪嫌偵辦。
警方初步釐清案情，貸款公司和修車廠都在五股區四維路，彼此在斜對面相距僅約60公尺，51歲陳姓修車廠老闆自稱女友被貸款公司42歲鄭姓老闆恐嚇，因為她之前受鄭男委託處理私人房屋二胎借貸產生債務糾紛。
陳男聲稱為幫女友出氣，今天下午2時許駕駛進口奧迪轎車，猛踩油門撞破玻璃門衝進貸款公司裡，幸好當時店內無人。他隨即倒車迴轉，把車開回修車廠自行報警。
警方接獲民眾報案有汽車衝進路旁店面，隨後又接到修車廠陳姓老闆報案，2名員警先趕到貸款公司再轉往修車廠，約此同時鄭男也帶了5、6人怒氣沖沖趕抵欲圍毆陳男爆發拉扯推擠衝突，2名員警連忙阻隔規勸雙方，混亂中鄭男等3人逃離現場。
隨後支援警網趕抵先逮捕陳男，他指控鄭男等人施暴動粗，警方調閱監視器循線追到三重區力行路二段逮捕3人，雙方共4人被帶回蘆洲警分局更寮派出所調查。警詢後，開車衝撞的修車廠陳老闆依殺人未遂、傷害、毀損罪嫌，貸款公司鄭老闆等3人依聚眾鬥毆、傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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