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機車騎士逆向闖入國道突停車拉扯貨車司機 警趕至急壓制

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南仁德南下路段，今上午傳出機車騎士逆向闖入逕停在車道後，隨機拉扯駕駛，脫序行為險象環生，幸國道警方及時趕至壓制，後續將依違反公共危險及道交條例送辦。

事件發生在上午9時24分左右，國道四隊新市分隊初步調查，22歲張姓機車騎士闖入國1北向327公里台南仁德路段，逆向往南行駛，突然不明原因機車逕停在車道上，還攔下路過的其他車輛，還一度攀爬上1輛食品行車輛的駕駛座外，後來還與拖吊車人員發生拉扯，不少路過用路人目睹這驚險一幕，還有人將行車紀錄器影片上傳網路社群平台引發熱議。

警方表示，獲報後第一時間趕往，發現張某情緒不穩，隨即將張壓制通知救護車送醫。警方說，張某行為明顯觸法，依據違反道路交通管理處罰條例及公共危險罪法辦。

國道警方說，張某脫序行為，可依道路交通管理處罰條例第33條第4項，機車行駛於國道，處3000元以上6000元以下罰鍰；無故於車道中暫停，依第43條第1項第4款，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。所幸未釀成更大交通事故，否則後果不堪設想。

陳姓機車騎士逆向國道突停車拉扯貨車司機，過程險象環生。圖 ／民眾提供
陳姓機車騎士逆向國道突停車拉扯貨車司機，過程險象環生。圖 ／民眾提供

張姓機車騎士逆向國道突停車拉扯貨車司機，幸國道四隊警方趕至壓制。圖 ／民眾提供
張姓機車騎士逆向國道突停車拉扯貨車司機，幸國道四隊警方趕至壓制。圖 ／民眾提供

國道 車道 機車騎士

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