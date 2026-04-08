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龜山失聯移工拒捕遇「地獄副本」遭陸軍官兵制伏 分局長感謝軍方相挺
本(4)月1日晚間21時20分許，桃園市龜山警分局員警於復興街追捕3名印尼籍失聯移工時，附近陸軍269旅官兵聽聞，立即加入圍捕行列，成功合力制伏移工。昨(7)日下午龜山分局長張鶴瓊率領防治組長吳育瑄、坪頂派出所長蔡佳良人拜會陸軍269旅，並頒發感謝狀及水果禮盒。
據悉，龜山警方1日晚間巡邏時，發現可疑車輛，且乘客神色慌張，示警盤查時，車內3人隨即跳車逃逸與員警展開追緝，當時附近陸軍269旅官兵們聽聞亦即時加入協助圍捕，展現軍警合作默契，迅速將3人制伏。
經警方進一步確認，3名移工均為印尼籍，都被通報失聯，全案移請移民署桃園專勤隊收容靜候遣返。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山失聯移工拒捕遇「地獄副本」遭陸軍官兵制伏 分局長感謝軍方相挺
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