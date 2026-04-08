影／惡質休旅車撞倒機車硬輾肇逃 騎士命大閃過超驚悚

南投埔里前天發生肇逃事件，一輛休旅車左轉時，竟逆向衝撞一部停等紅燈的機車，機車騎士連人帶車被撞倒後，休旅車沒停下，硬是輾過整輛機車肇逃，所幸機車騎士命大翻滾閃過，畫面超驚悚，警方今已掌握肇事駕駛身分，將依法偵辦。

臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享埔里一起車禍肇逃影片，影片中，一輛休旅車左轉直接衝撞一部正在停等紅燈的機車，該輛休旅車撞到機車後沒停下，就算機車已經在卡在車底，也不管車下有沒有人，仍猛踩油門硬是輾過。

而機車騎士遭休旅車連人帶車被撞倒後，人連滾帶爬翻了一圈，幸運閃過才沒被車輪壓到，休旅車之後硬是輾過車底下的機車，車速一度放慢，且往道路外側行駛，但駕駛完全沒下車查看，最後更肇事逃逸，車禍過程畫面相當驚悚。

警方調查，該起車禍肇逃事故發生在前天（6日）下午5時許，肇事小客車自中正路往魚池方向左轉和平東路時，不明原因跨越至對向車道，碰撞停等紅燈的38歲張姓機車騎士，造成張男多處擦挫傷，所幸未釀嚴重傷亡。

埔里警分局表示，當天獲報後立刻派員到場後完成事故現場測繪、蒐證，並保存相關資料，經酒測，張姓騎士酒測值為0；而肇事的自小客車駕駛未停留現場提供協助，已涉嫌刑法肇事逃逸罪，目前已掌握肇事駕駛身分，全案依規定偵辦。

警方也呼籲，行車應遵守交通規則，注意路況並禮讓行人及機車，事故發生時務必停留現場提供協助並報案，以保障自身及他人安全。