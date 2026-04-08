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星二代李紫嫣與製片老爹李㼈 要幫888名收容人戒菸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今與聯合國民健康署、董氏基金會舉辦「2026收容人戒菸就贏比賽」，邀請戒菸大使藝人李㼈及女兒李紫嫣參與宣導，父女出席宣導活動，同聲表示未來要要幫助888名收容人成功戒菸。

今年的比賽除提供全國性獎金外，法務部設立「收容人專屬成功戒菸特別獎」，包含3萬元獎金（1組）及6000元獎金（6組）以吸引更多收容人參與，成功戒菸的參賽者還有機會抽中8萬元獎金（8組）。

李㼈、李紫嫣今現身宣導活動現場，李㼈表示，戒菸不僅讓自己重獲健康，也讓家人感受到愛與關懷「不要害怕，只要敢報名，戒菸成功就在眼前！」

李紫嫣則呼籲4萬名仍在吸菸的收容人「現在報名戒菸比賽，是送給媽媽和家人最棒的母親節禮物！」還現場教授父親當年對抗菸癮的「戒菸四招」，包括深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸展身體、刷牙或洗臉。

法務部政務次長黃謀信說，自2010年起推動比賽以來，收容人的吸菸率逐年下降。根據最新數據顯示，入監前吸菸率由2012年的94%降至83%，入監後吸菸率更由83%降至71%。

矯正署署長林憲銘說，為鼓勵更多收容人參與戒菸比賽，法務部採取多項輔助措施，包括設立無菸工場、提供禁菸房、增加探監次數及記點獎勵，已有效降低了收容人吸菸率。

董氏基金會董事長張博雅表示，「戒菸就贏比賽」是世界衛生組織（WHO）唯一支持的全球性戒菸計畫，趣味性及高參與度深受歡迎，感謝多方單位的支持與捐助，使計畫得以持續進行並嘉惠更多需要幫助的人。

藝人李㼈的女兒李紫嫣參與「2026收容人戒菸就贏比賽」宣導。記者王聖藜 /攝影
藝人李㼈的女兒李紫嫣參與「2026收容人戒菸就贏比賽」宣導。記者王聖藜 /攝影

法務部舉辦「2026收容人戒菸就贏比賽」。記者王聖藜 /攝影
法務部舉辦「2026收容人戒菸就贏比賽」。記者王聖藜 /攝影

法務部 藝人

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