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獨／卡泥半個月脫困！金門「沉沒怪手」今成功吊起 吸引民眾圍觀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮浯江溪口一輛執行互花米草清除作業的怪手，在上月23日因潮汐變化過快，來不及撤離而深陷泥灘，歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，結束長達半個多月的「受困記」，現場動員水陸兩用怪手與兩輛大型吊車聯手作業，歷時逾1個多小時完成救援，吸引約60多名民眾圍觀，不少人見怪手順利脫困，當場鼓掌叫好。

據了解，該怪手當時在潮間帶執行外來種互花米草移除工程，原已規劃進出動線，但因潮水上升迅速，機具陷入鬆軟泥灘動彈不得。業者第一時間調派吊車搶救，惟因下陷嚴重及距離岸邊過遠，

未能成功，期間怪手半浸泥水中，宛如「沉沒」於潮間帶，也被民眾戲稱為繼歐厝海灘「沉睡戰車」後的「沉沒怪手」，一度成為另類話題。

今天下午約2時許，業者先以水陸兩用怪手下海進行周邊鬆土作業，減輕吸附力，再由兩輛吊車同步起吊，工人搭乘剷斗接近受困怪手，將鋼索固定後，隨著吊臂緩緩拉升，怪手終於脫離泥灘，過程驚險卻順利，現場民眾見狀紛紛拿起手機記錄，也有人直呼「卡這麼久終於上來了，真的不簡單」。

一名在場觀看的民眾蔡建偉表示，這段時間常過來看這輛「沉沒怪手」，甚至帶朋友來拍照，「原本還以為會變成固定景點，沒想到今天真的救起來，滿感動的，也替業者鬆一口氣。」另一名民眾則說，吊掛過程相當震撼，「兩台吊車一起拉，畫面很壯觀，大家都在等這一刻，成功時真的很開心。」

不過，這場救援行動代價不小，現場人員透露，單是今日出動設備與人力，費用約30萬元，加上先前嘗試救援的支出，總成本已逾50萬元。由於怪手長時間浸泡海水，內部機件恐已嚴重鏽蝕，原本市價約百萬元的機具，後續恐難修復，只能報廢處理，讓業者相當心痛。

「沉沒怪手」歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，現場動員水陸兩用怪手，也吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
「沉沒怪手」歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，現場動員水陸兩用怪手，也吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影

這場搶救怪手行動，出動了水陸兩用怪手與兩輛大型吊車聯手作業，大場面吸引民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影
這場搶救怪手行動，出動了水陸兩用怪手與兩輛大型吊車聯手作業，大場面吸引民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮浯江溪口一輛執行互花米草清除作業的怪手，在上月23日因潮汐變化過快，來不及撤離而深陷泥灘，歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，現場吸引約60多名民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮浯江溪口一輛執行互花米草清除作業的怪手，在上月23日因潮汐變化過快，來不及撤離而深陷泥灘，歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，現場吸引約60多名民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影

「沉沒怪手」歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，結束長達半個多月的「受困記」，現場動員水陸兩用怪手與兩輛大型吊車聯手作業。記者蔡家蓁／攝影
「沉沒怪手」歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，結束長達半個多月的「受困記」，現場動員水陸兩用怪手與兩輛大型吊車聯手作業。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮浯江溪口一輛執行互花米草清除作業的怪手，在上月23日因潮汐變化過快，來不及撤離而深陷泥灘，歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，圖為工人將鋼索繫上沉沒的怪手。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮浯江溪口一輛執行互花米草清除作業的怪手，在上月23日因潮汐變化過快，來不及撤離而深陷泥灘，歷經多次救援未果後，今日下午終於成功吊離，圖為工人將鋼索繫上沉沒的怪手。記者蔡家蓁／攝影

在兩輛吊車發力下，「沉沒的怪手」終於順利脫困，業者把怪手吊到岸邊。記者蔡家蓁／攝影
在兩輛吊車發力下，「沉沒的怪手」終於順利脫困，業者把怪手吊到岸邊。記者蔡家蓁／攝影

金門 潮間帶

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