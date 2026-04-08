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連日豪雨釀56處災情…寶山新湖路崩塌單線通行 鄉公所緊急搶修

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉4日至7日連日豪雨，造成鄉內多處災情。全鄉累計已有56處災害點，包含邊坡土石崩塌阻塞道路、排水溝淤塞、路面積泥影響行車安全，以及多處樹木倒塌壓斷電線造成交通中斷。其中，連接台三線、北埔、竹東及新竹科學園區的重要道路「竹40線新湖路一段」災情最為嚴重，鄉公所已緊急動用災害預備金進場搶修，並向縣府爭取經費進行後續復建工程。

考量新湖路一段是寶山鄉往返竹科園區及鄰近鄉鎮的重要交通動脈，在復建工程尚未動工前，鄉公所也計畫加強臨時防護措施。公所與新竹縣政府今日辦理聯合會勘，縣府已同意採用搭設鋼軌樁或鋼板樁等高強度工法，加強邊坡臨時保護，以穩定坡面並降低再度崩塌風險，確保上下邊坡道路通行安全。

鄉長邱振瑋表示，鄉公所將動用災害準備金支應目前的搶修與搶通作業，同時加速整理復建計畫，儘速提報新竹縣政府申請工程經費。縣府也承諾將縮短行政程序，加快經費核定，讓災後復建工程能盡早動工，恢復道路安全與交通順暢。

寶山鄉公所指出，4日中午新湖路一段下邊坡發生大規模崩塌，崩塌面積約280平方米，道路受損長度約50公尺，造成新湖路主線僅剩單線車道通行。大量土石滑落也導致下方210巷道路完全中斷，影響周邊居民通行與交通安全。

邱振瑋獲報後立即指示啟動緊急應變機制，公所第一時間派員到場設置三角錐、連桿及警示燈封鎖危險區域，避免車輛誤入發生二次災害；並動員開口契約廠商鋪設沙包與帆布，暫時覆蓋裸露邊坡，防止雨水持續沖刷造成崩塌範圍擴大。同時，針對受影響的210巷道路全力進行搶修，目前已恢復通行，減少居民出入不便。

此外，鄉公所於災害發生當日下午即邀請水土保持技師到場勘查，進行專業技術評估，研擬臨時保護措施及後續復建工法，確保後續補強工程具備安全與科學依據。

新湖路一段是寶山鄉往返竹科園區及鄰近鄉鎮的重要交通動脈。圖／寶山鄉公所提供
新湖路一段是寶山鄉往返竹科園區及鄰近鄉鎮的重要交通動脈。圖／寶山鄉公所提供

寶山鄉公所與新竹縣政府今日辦理聯合會勘，縣府已同意採用打設鋼軌樁或鋼板樁等高強度工法，加強邊坡臨時保護，以穩定坡面並降低再度崩塌風險。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所與新竹縣政府今日辦理聯合會勘，縣府已同意採用打設鋼軌樁或鋼板樁等高強度工法，加強邊坡臨時保護，以穩定坡面並降低再度崩塌風險。圖／寶山鄉公所提供

「竹40線新湖路一段」災情最為嚴重，鄉公所已緊急進場搶修，並向縣府爭取經費進行後續復建工程。圖／寶山鄉公所提供
「竹40線新湖路一段」災情最為嚴重，鄉公所已緊急進場搶修，並向縣府爭取經費進行後續復建工程。圖／寶山鄉公所提供

新竹 崩塌 台三線

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