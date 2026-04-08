龜山分局在夜間強勢執行「擴大臨檢雷霆除暴」行動，針對特種營業場所全面臨檢掃蕩。圖：讀者提供

為強化社會治安、保障民眾生命財產安全，桃園市龜山警分局於清明連假期間仍持續守護民眾安全，在夜間強勢執行「擴大臨檢雷霆除暴」行動，大規模動員警力，針對轄內酒店、卡拉OK、小吃店、養生館、網咖及撞球場等特種營業場所全面臨檢掃蕩，同步於重要道路設置取締酒駕臨檢站，以臨檢結合路檢的高強度勤務模式，全力淨化治安環境，展現打擊犯罪的高度行動力與執行力。

警方肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發。圖：讀者提供

龜山分局在治平、打詐、緝毒及肅槍四大面向皆有顯著成果，檢肅治平專案黑道幫派劉嫌等12人到案，該劉嫌是日前涉嫌工地福利社經營權糾紛糾，率眾砸毀店內物品等情，全案依組織犯罪、妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送法辦；115年第一波全國同步打擊詐欺專案中，共拘捕7人，其中3人羈押獲准，查獲詐欺通緝犯10人；115年第14次安居緝毒專案期間，查獲依託咪酯藥頭11人、其他類型藥頭6人，查獲海洛因16.14公克、依托咪酯煙彈38顆、依托咪酯煙油7罐、依托咪酯粉末1074.11克、安非他命2452.59克、毒咖啡包76包。肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發。

龜山分局強調，將持續透過「雷霆除暴」等專案行動，全面掃蕩黑幫、槍械、詐騙及毒品犯罪，絕不容許不法分子挑戰公權力。同時呼籲民眾切勿酒後駕車，應選擇代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全與社會秩序，攜手打造安居樂業的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警連假雷霆除暴突襲 掃盪特種場所成果曝