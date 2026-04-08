快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

中國體壇醜聞！全紅嬋遭國家隊選手、裁判「集體霸凌」協會發聲了

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

龜山警連假雷霆除暴突襲 掃盪特種場所成果曝

桃園電子報／ 桃園電子報

S 88866925
龜山分局在夜間強勢執行「擴大臨檢雷霆除暴」行動，針對特種營業場所全面臨檢掃蕩。圖：讀者提供

為強化社會治安、保障民眾生命財產安全，桃園市龜山警分局於清明連假期間仍持續守護民眾安全，在夜間強勢執行「擴大臨檢雷霆除暴」行動，大規模動員警力，針對轄內酒店、卡拉OK、小吃店、養生館、網咖及撞球場等特種營業場所全面臨檢掃蕩，同步於重要道路設置取締酒駕臨檢站，以臨檢結合路檢的高強度勤務模式，全力淨化治安環境，展現打擊犯罪的高度行動力與執行力。

S 88866922
警方肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發。圖：讀者提供

龜山分局在治平、打詐、緝毒及肅槍四大面向皆有顯著成果，檢肅治平專案黑道幫派劉嫌等12人到案，該劉嫌是日前涉嫌工地福利社經營權糾紛糾，率眾砸毀店內物品等情，全案依組織犯罪、妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送法辦；115年第一波全國同步打擊詐欺專案中，共拘捕7人，其中3人羈押獲准，查獲詐欺通緝犯10人；115年第14次安居緝毒專案期間，查獲依託咪酯藥頭11人、其他類型藥頭6人，查獲海洛因16.14公克、依托咪酯煙彈38顆、依托咪酯煙油7罐、依托咪酯粉末1074.11克、安非他命2452.59克、毒咖啡包76包。肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發。

龜山分局強調，將持續透過「雷霆除暴」等專案行動，全面掃蕩黑幫、槍械、詐騙及毒品犯罪，絕不容許不法分子挑戰公權力。同時呼籲民眾切勿酒後駕車，應選擇代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全與社會秩序，攜手打造安居樂業的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警連假雷霆除暴突襲 掃盪特種場所成果曝

桃園

延伸閱讀

基隆市交通政策奏效 多項事故指標成績亮眼

桃園三級棒球成果亮眼 張善政頒獎勉選手續創佳績

柬埔寨掃蕩詐騙窩！23名台籍嫌犯被逮 「排排坐」畫面曝

租地種樹卻埋廢土！黑心集團倒18座泳池量 桃園楊梅龍潭7農地全毀

相關新聞

快訊！蘆洲警消破門查看發現公寓58歲男租客死亡多時

新北市警方今天下午1時40分左右接獲民眾報案，指稱蘆洲區長安街193巷某公寓租客已多日聯繫不上、按鈴敲門沒有回應，且屋內傳出惡臭，稍後員警協同消防隊員破門進屋查看，發現58歲男子已明顯死亡多時，沒有送醫。警方初步鑑識現場沒有外力介入跡象，後續將報請地檢署安排司法相驗調查案情。

逾1,500公斤走私品 海關市面掃蕩走私大陸乾香菇及食品

高雄關繼今年1月底市面走私掃蕩行動，日前再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私之中國大陸物品，包括乾香菇計124公斤與包括李子柒螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等食品計1,490.6公斤，涉違反《海關緝私條例》、《食品安全衛生管理法》等規定，案貨均已依法查扣。

龜山警連假雷霆除暴突襲 掃盪特種場所成果曝

為強化社會治安、保障民眾生命財產安全，桃園市龜山警分局於清明連假期間仍持續守護民眾安全，在夜間強勢執行「擴大臨檢雷霆除暴」行動...

71歲婦自稱頭暈跌落豐原大水溝受困 消防隊員搶救

台中市豐原區一名獨居婦人今天跌落大排水溝，被水流沖到岸邊附近水中站不起來，路人發現報案，台中市消防局派多人到場救援，將婦人拉上岸送醫檢查；婦人自稱一時頭暈跌落大水溝。

南市學甲掩埋場疑自燃起火 已控制持續監控中

台南市學甲掩埋場今清晨不明原因突傳出無名火，現場持續悶燒，嚇壞附近居民，初步調查，疑自燃引起，至今上午近10時已控制火勢，現場持續監控中。

高雄前鎮連環車禍 女闖紅燈釀二次撞車4人受傷

高雄市謝姓女子今天凌晨騎機車疑闖紅燈，與綠燈起步的袁姓機車騎士出車禍，不料報警後擺上三角錐，卻發生二次車禍；另輛機車雙載撞上謝女倒地的機車，造成4人受傷。確實肇事原因由警方調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。