台南市學甲掩埋場今清晨不明原因突傳出無名火，現場持續悶燒，嚇壞附近居民，初步調查，疑自燃引起，至今上午近10時已控制火勢，現場持續監控中。

台南市消防局119勤務中心在今晨5時6分獲報學甲區秀晶里掩埋場傳出火警，緊急調派5車12人趕往，一度還因大門深鎖影響灌救，經查，廢棄物初估燃燒面積約200平方公尺，高約6公尺，緊急出水搶救中，場內2部挖土機協助滅火作業，在上午9時46分火勢控制，消防局持續派遣空拍機小組支援監控。

環保局也發布新聞稿稱，學甲掩埋場晨火警，由於市區相對濕度達90%以上，在環境濕度偏高情形，易出現霧或靄現象影響能見度，不過今上午各測站空氣品質指標（AQI）維持良好至普通等級，整體空品尚屬穩定，請市民無須過度恐慌。

針對煙流擴散情形，環保局指出，清晨風向由東北風轉為北風，煙流往西南至南方飄送，初步影響學甲、佳里、西港、安定、北區、中西區、七股、安南、安平及南區等地。上午7時至8時受北風影響，煙流主要進入市區；8時後風向轉為東北風，煙流轉向西南移動，影響範圍逐漸縮小，並由安南區往海面擴散。

環保局指出，燃燒區域以廢木材及風災廢棄物為主，疑似自燃所致。獲報後立即調派4部怪手進行開挖，並配合消防人員灌救，以防止火勢延燒；實際起火原因仍待消防局火災調查科進一步鑑定。

環保局強調，將持續嚴密監控空氣品質，並提醒下風處市民留意空品變化，外出建議配戴口罩、居家緊閉門窗，將隨時發布即時訊息確保市民掌握最新狀況。

南市學甲掩埋場疑自燃起火， 已控制持續監控中。記者謝進盛／翻攝