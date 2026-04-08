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高雄前鎮連環車禍 女闖紅燈釀二次撞車4人受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市謝姓女子今天凌晨騎機車疑闖紅燈，與綠燈起步的袁姓機車騎士出車禍，不料報警後擺上三角錐，卻發生二次車禍；另輛機車雙載撞上謝女倒地的機車，造成4人受傷。確實肇事原因由警方調查。

警方表示，今天零時許，32歲謝女騎機車沿高雄市前鎮區一心二路南往北行駛，行經一心二路與修文街口，不巧，29歲袁姓男子騎機車沿修文街直行，2車在路口碰撞，雙雙倒地。謝女手腳擦傷、袁男全身多處擦挫傷，意識清楚送醫。

謝女、袁男報警後，警方在路口擺上三角錐，不料當時天色昏暗右下雨，36歲吳姓男子騎機車載30歲黃女，路過車禍路口，疑未注意前方狀況，再撞上謝女機車，釀成二次車禍。吳男與黃女也有多處擦挫傷，送醫治療後無大礙。

警方指出，3名機車駕駛人經酒測，均無酒精反應，初步研判謝女疑闖紅燈肇事，吳男未注意車前狀況，詳細肇事責任仍待交通大隊進一步分析釐清。

謝姓女子今天凌晨騎機車疑闖紅燈，又發生二次車禍釀4傷。記者林保光／翻攝
謝姓女子今天凌晨騎機車疑闖紅燈，又發生二次車禍釀4傷。記者林保光／翻攝

車禍 高雄市 機車

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