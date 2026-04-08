影／桃園觀音深夜驚爆移工衝突 大園警到場攔2人、1為失聯移工

桃園觀音工業區昨天深夜，位於民權路一帶傳出多名移工爆糾紛起衝突，多名移工抄傢伙尋仇，有移工為躲避竟爬上電線桿，大園警分局草漯派出所據報趕抵時，人群做鳥獸散，當場仍查獲2名越南籍男子，其中1人為失聯移工，送交移民署專勤隊處理，警方將持續追查其餘在逃人員。

草漯派出所所長張家維說，昨天晚上11時接獲報案，指稱觀音區民權路17號附近有多名外籍移工發生口角爭執，甚至分持棒棍加入混戰等情形，員警迅速到場處理，但現場人馬驚見大園警方出現立刻四散逃逸，員警在周邊搜索時，查獲黎姓及阮姓2名越南籍男子。

經查，黎男為失聯移工，已違反入出國及移民相關規定，警方完成詢問後，已將他送交桃園市專勤隊收容歸案；至於阮男部分則持續釐清身分及涉案情節，目前警方也已掌握其他涉案移工身分，正持續擴大追查到案。

據了解，桃園沿海工業區及周邊聚落長期聘僱外籍移工，人口結構多元，偶有因飲酒、生活糾紛引發衝突情形，警方將持續強化巡邏及臨檢勤務，維護轄區治安秩序。

大園分局呼籲，民眾若遇糾紛應理性處理，或即時報警請求協助，避免情緒失控衍生肢體衝突，確保自身與他人安全；警方對於影響公共秩序案件，將持續強力查緝、依法究辦。

桃園觀音工業區昨深夜驚傳移工群聚衝突事件，大園警分局據報到場，移工作鳥獸散，員警仍攔到２人，清查身分發現其中１人為失聯移工，交移民署專勤隊處理。圖／大園警分局提供