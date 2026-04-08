快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園觀音深夜驚爆移工衝突 大園警到場攔2人、1為失聯移工

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園觀音工業區昨天深夜，位於民權路一帶傳出多名移工爆糾紛起衝突，多名移工抄傢伙尋仇，有移工為躲避竟爬上電線桿，大園警分局草漯派出所據報趕抵時，人群做鳥獸散，當場仍查獲2名越南籍男子，其中1人為失聯移工，送交移民署專勤隊處理，警方將持續追查其餘在逃人員。

草漯派出所所長張家維說，昨天晚上11時接獲報案，指稱觀音區民權路17號附近有多名外籍移工發生口角爭執，甚至分持棒棍加入混戰等情形，員警迅速到場處理，但現場人馬驚見大園警方出現立刻四散逃逸，員警在周邊搜索時，查獲黎姓及阮姓2名越南籍男子。

經查，黎男為失聯移工，已違反入出國及移民相關規定，警方完成詢問後，已將他送交桃園市專勤隊收容歸案；至於阮男部分則持續釐清身分及涉案情節，目前警方也已掌握其他涉案移工身分，正持續擴大追查到案。

據了解，桃園沿海工業區及周邊聚落長期聘僱外籍移工，人口結構多元，偶有因飲酒、生活糾紛引發衝突情形，警方將持續強化巡邏及臨檢勤務，維護轄區治安秩序。

大園分局呼籲，民眾若遇糾紛應理性處理，或即時報警請求協助，避免情緒失控衍生肢體衝突，確保自身與他人安全；警方對於影響公共秩序案件，將持續強力查緝、依法究辦。

桃園觀音工業區昨深夜驚傳移工群聚衝突事件，大園警分局據報到場，移工作鳥獸散，員警仍攔到２人，清查身分發現其中１人為失聯移工，交移民署專勤隊處理。圖／大園警分局提供
桃園觀音工業區昨深夜驚傳移工群聚衝突事件，大園警分局據報到場，移工作鳥獸散，員警仍攔到２人，清查身分發現其中１人為失聯移工，交移民署專勤隊處理。圖／大園警分局提供

桃園觀音工業區昨深夜驚傳移工群聚衝突事件，大園警分局據報到場，移工作鳥獸散，員警仍攔到２人，清查身分發現其中１人為失聯移工，交移民署專勤隊處理。圖／大園警分局提供
桃園觀音工業區昨深夜驚傳移工群聚衝突事件，大園警分局據報到場，移工作鳥獸散，員警仍攔到２人，清查身分發現其中１人為失聯移工，交移民署專勤隊處理。圖／大園警分局提供

桃園 移民署 失聯移工

延伸閱讀

影／暴雨釀禍？國6東草屯段追撞 轎車衝破護欄卡邊坡

泰山聯結車撞行人「頭身斷裂」慘死 警追查SIM卡終揭死者身分

壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮

阿嬤去哪了？8旬婦連假遊桃園觀音竟失聯 領隊急報案求助

相關新聞

苗栗偏鄉男子巡山泉管路失聯 警消尋獲遺體疑失足墜溪溝身亡

苗栗縣獅潭鄉52歲劉姓男子6日中午外出巡查山泉水管路遲未返家，家屬報案協尋，警消在蓮台山附近1處河道發現劉男，但早已無生命跡象，遺體今晨打撈上岸，警方研判疑因失足墜落身亡，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

影／桃園觀音深夜驚爆移工衝突 大園警到場攔2人、1為失聯移工

桃園觀音工業區昨天深夜，位於民權路一帶傳出多名移工爆糾紛起衝突，多名移工抄傢伙尋仇，有移工為躲避竟爬上電線桿，大園警分局草漯派出所據報趕抵時，人群做鳥獸散，當場仍查獲2名越南籍男子，其中1人為失聯移工，送交移民署專勤隊處理，警方將持續追查其餘在逃人員。

高雄海關市面掃蕩走私 查獲大陸乾香菇及食品

高雄海關繼本年1月底市面走私掃蕩行動，8日宣布，再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私之中國大陸物品，包括乾香菇計124公斤及食品計1,490.6公斤（李子柒螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等），涉違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定，案貨均已依法查扣。

罕見！山老鼠開BMW轎車載運盜木 警攔獲3嫌向法院聲押獲准

保安警察第七總隊接獲情資，指稱有民眾由大雪山林道進入八仙山區盜伐珍貴林木，經派員前往盜伐現場勘察採證，發現遺留鏈鋸、手鋸等贓證物；近日，專案小組人員在大雪山林道埋伏攔捕1輛BMW轎車時，遭對方開車衝撞，仍當場逮捕3名犯嫌並在車上查扣台灣扁柏等贓物，案經檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

影／台中連日大雨北區路樹倒塌 砸中路旁車輛幸未釀傷亡

台中市連日大雨，第二警分局在今天清晨6時許獲報，北區南京東路、福樂街口有路樹倒塌情形，警方獲報後派員前往現場處理，實施交通指揮與管制措施，同時拉設警戒線，以維護往來用路人安全，現場僅一輛轎車被路樹砸中，未釀人員傷亡，路樹已由市府清除完畢。

安全帽別再只戴不扣！死亡風險飆8倍 台東警方加強取締開罰

台東街上不少民眾騎車上路，只意思意思戴上安全帽，卻未依規定扣上，往往成為交通事故中的致命關鍵，根據交通部統計，致死率是正確配戴者的8.63倍。為遏止違規情形，警方將持續規畫專案勤務，強化取締。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。