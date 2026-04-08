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高雄海關市面掃蕩走私 查獲大陸乾香菇及食品

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海關繼本年1月底市面走私掃蕩行動，8日宣布，再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私之中國大陸物品，包括乾香菇計124公斤及食品計1,490.6公斤（李子柒螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等），涉違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定，案貨均已依法查扣。

高雄海關指出，小三通入境旅客限量攜帶自用大陸農產品及食品合法通關後，卻違法交給商家販售，除已變更免稅之自用目的，亦因未經檢驗之大陸產製食品可能含有超標農藥、我國禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標之重金屬，且其生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆的健康損害。

此外，未經檢疫之大陸農產品極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及產業發展。

高雄海關強調，海關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口之大陸製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品

高雄海關8日宣布，再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私之中國大陸物品。照片／海關提供
高雄海關8日宣布，再度聯合福建省調查處及金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮倉庫查獲大量走私之中國大陸物品。照片／海關提供

海關 走私 大陸

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