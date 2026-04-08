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苗栗偏鄉男子巡山泉管路失聯 警消尋獲遺體疑失足墜溪溝身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣獅潭鄉52歲劉姓男子6日中午外出巡查山泉水管路遲未返家，家屬報案協尋，警消在蓮台山附近1處河道發現劉男，但早已無生命跡象，遺體今晨打撈上岸，警方研判疑因失足墜落身亡，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

苗栗縣消防局表示，獅潭消防分隊6日晚間11時接獲大湖警分局汶水派出所通報，指稱有民眾於蓮台山附近山區失聯，請求協助搜索。

搜救人員沿附近河道岸邊往下游搜尋，於距離停車處約600公尺，在河道旁約3公尺深的溪溝發現劉男，但已明顯死亡，隨即穿著水域救援裝備打撈，並將遺體搬運上岸，後續交由警方及家屬處理相關事宜。

警方指出，劉男家中接引山泉水使用，日前家中缺水，劉男懷疑連續大雨導致管線脫落，於是外出前往山區巡查管路，但遲至深夜仍未返家，家屬前往找尋，僅見劉男車子遺留在路旁。

根據現場跡證，警方研判劉男可能因道路溼滑自坡坎高處失足跌落水道，確切死亡原因仍待報請檢察官相驗後調查釐清。

轄區大湖警分局呼籲，山區地形多變且夜間視線不佳，民眾如前往山區活動，應提高警覺並注意自身安全，建議事前告知親友行程動向，避免單獨前往偏僻地區，以避免突發狀況及憾事發生。

搜救人員漏夜將遺體打撈上岸，警方研判劉男疑失足墜落溪溝身亡，將報請檢方相驗釐清確切死因。圖／警方提供
搜救人員漏夜將遺體打撈上岸，警方研判劉男疑失足墜落溪溝身亡，將報請檢方相驗釐清確切死因。圖／警方提供

苗栗

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