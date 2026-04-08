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罕見！山老鼠開BMW轎車載運盜木 警攔獲3嫌向法院聲押獲准

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

保安警察第七總隊接獲情資，指稱有民眾由大雪山林道進入八仙山區盜伐珍貴林木，經派員前往盜伐現場勘察採證，發現遺留鏈鋸、手鋸等贓證物；近日，專案小組人員在大雪山林道埋伏攔捕1輛BMW轎車時，遭對方開車衝撞，仍當場逮捕3名犯嫌並在車上查扣台灣扁柏等贓物，案經檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，全案警方調閱監視器影像鎖定1輛涉案BMW白色轎車，日前在大雪山林道5公里處執行攔截圍捕，犯嫌當場企圖駕車逃逸衝撞警車，且於逮捕時造成員警腿部擦挫傷，但員警仍奮力壓制，當場查獲吳姓男子等3名犯嫌，並查扣台灣扁柏木、鏈鋸、背架及涉案車輛等贓證物。

經清查，遭盜伐的台灣扁柏木重量逾3800公斤，市值約68萬餘元，案經檢察官偵訊後，認犯嫌有逃亡、滅證、串供的可能性且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，專案小組持續追查其它贓物流向，發現吳嫌等人將盜伐扁柏運往苗栗地區銷贓，今年2月8日持搜索票查獲收贓處，查扣肖楠、紅檜及扁柏等國有貴重木17塊（總重約513公斤），並拘提陳嫌到案，全案調查後，依涉嫌森林法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

保七第五大隊表示，將持續執行「滅鼠專案」，與林業及自然保育署加強查緝山林盜伐情事，打擊不法盜伐集團，嚴懲嚴辦。民眾若有發現破壞山林情資，請逕向「山老鼠雷達站」LINE平台或撥打免費專線0800-000-930通報，共同保護山林資源。

專案小組人員前往盜伐現場勘察採證，發現遺留鏈鋸、手鋸等贓證物。圖／警方提供
專案小組人員前往盜伐現場勘察採證，發現遺留鏈鋸、手鋸等贓證物。圖／警方提供

專案小組人員在大雪山林道攔獲涉案BMW轎車，當場逮捕3名犯嫌並在車上查扣台灣扁柏等贓物。圖／警方提供
專案小組人員在大雪山林道攔獲涉案BMW轎車，當場逮捕3名犯嫌並在車上查扣台灣扁柏等贓物。圖／警方提供

全案經清查，遭盜伐的台灣扁柏木重量逾3800公斤，市值約68萬餘元。圖／警方提供
全案經清查，遭盜伐的台灣扁柏木重量逾3800公斤，市值約68萬餘元。圖／警方提供

山老鼠 BMW 大雪山

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