安全帽別再只戴不扣！死亡風險飆8倍 台東警方加強取締開罰

台東街上不少民眾騎車上路，只意思意思戴上安全帽，卻未依規定扣上，往往成為交通事故中的致命關鍵，根據交通部統計，致死率是正確配戴者的8.63倍。為遏止違規情形，警方將持續規畫專案勤務，強化取締。

警局交通隊指出，不少事故案例中，騎士因未繫緊安全帽，發生碰撞時安全帽脫落，導致頭部重創，傷勢明顯加劇，甚至喪命，顯示安全帽對於保命的重要性不容忽視。「不是有戴就好」，若未正確配戴或扣緊，等於沒戴。

實際訪問騎士，不少人也坦言過去習慣不佳。一名機車騎士表示，「以前短距離就懶得扣好，但看到這個數據真的會怕，現在都會確實扣緊」。也有民眾直言，「很多人安全帽只是放在頭上，其實很危險，應該加強宣導，也要加強取締才有用」。

警方指出，為遏止違規情形，將持續規畫專案勤務，針對未依規定配戴安全帽行為進行強力取締，特別是在市區主要路口、學校周邊及事故易發路段加強取締與巡查，提升見警率，以有效降低違規情形。未依規定配戴可處500元罰鍰；微型電動二輪車處300元罰鍰。

交通隊長吳昇忠表示，交通執法只是手段，最終目的在於讓民眾建立正確觀念與習慣。警方除持續執法外，也將深入社區進行交通安全宣導，提醒民眾「安全帽是保命工具，不是應付檢查」，期盼從源頭降低交通事故傷亡。

台東街上不少民眾騎車上路，只意思意思戴上安全帽，卻未依規定扣上，往往成為交通事故中的致命關鍵，警方加強取締開罰。圖／台東縣警察局提供