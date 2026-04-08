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下雨誤信導航受困山區泥濘路 豐原警上山助計程車駕駛脫險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區東陽山連日下雨山區道路泥濘濕滑，一名計程車女駕駛日前誤信導航指引，開到山區產業道路，車輛不慎受困泥濘路，警方獲報後冒雨上山搜尋，協助車輛脫困，及時化解一場潛在危險，女駕駛感謝員警雨中解危。

豐原警分局豐東派出所巡佐賴芳柎、警員廖天豪、羅佑宗4月4日下午5時，接獲56歲計程車駕駛陳姓女駕駛報案，她開車受困在東陽山產業道路，因天候不佳、路況惡劣無法自行脫困，急需警方到場協助。

員警立即趕赴現場展開搜尋，陳女僅能提供位在豐原區山壽巷一帶的大致位置，東陽山山區道路蜿蜒、範圍廣闊，且當時天雨路滑、視線不佳，增加員警的搜尋難度。員警沿線來回尋找，並透過電話聯繫逐段確認，歷時約40分鐘，終於尋獲陳女和受困車輛。

警方到場後發現，該路段因連日降雨出現山體滑落情形，阻斷下山通道，路面泥濘濕滑，導致車輛輪胎打滑，無法前進也難後退，員警在雨中協助，警戒周邊安全並適時管制通行，協助陳女調整車輛方向，謹慎操作進行迴轉。在員警耐心指揮與協助下，陳女車輛最終成功脫離困境，並沿安全路線順利下山。

陳姓駕駛表示，當天她至新社載客後欲下山，因依賴導航系統誤入狹窄產業道路，未料越行越偏，最終陷入泥濘動彈不得。由於地處偏遠、四下無人，一度感到焦急無助，所幸警方迅速趕抵協助，才得以平安脫困，感謝員警的專業與熱心服務。

豐東派出所長廖俊強提醒，智慧導航系統雖便利，但在進入山區、農路等偏遠地區時往往發生偏差，建議事先了解路況或詢問當地居民，切勿完全依賴導航，以免發生受困等危險情形。

台中市豐原區東陽山因連日降雨，一名計程車女駕駛日前誤信導航指引，開到山區產業道路，車輛受困泥濘路，警方獲報後冒雨上山解危。圖／警方提供
台中市豐原區東陽山因連日降雨，一名計程車女駕駛日前誤信導航指引，開到山區產業道路，車輛受困泥濘路，警方獲報後冒雨上山解危。圖／警方提供

台中市豐原區東陽山因連日降雨，一名計程車女駕駛日前誤信導航指引，開到山區產業道路，車輛受困泥濘路，警方獲報後冒雨上山解危。圖／警方提供
台中市豐原區東陽山因連日降雨，一名計程車女駕駛日前誤信導航指引，開到山區產業道路，車輛受困泥濘路，警方獲報後冒雨上山解危。圖／警方提供

計程車 豐原

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