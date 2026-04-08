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影／中和凌晨街頭鬥毆…酒友起口角當街開幹 警迅速到場強勢壓制
新北市中和區今天凌晨街頭鬥毆，曾男酒後與酒友廖男因口角起爭執當街徒手打鬥，曾被打倒在地，員警迅速到場以強制力將2人區隔控制，帶人返派出所管束。雙方均不提告訴，警詢後今依違反社維法將2人移送新北地院簡易庭裁處。
新北市警方今天凌晨零時許獲報，中和區興南路2段巷內發生疑似酒醉打架情事，1人被壓在地上遭人揮拳狂毆，轄區中和警分局南勢派出所巡邏員警迅速趕抵將2人隔開避免再次發生肢體衝突。
經查，廖姓男子（51歲）酒後與酒友曾姓男子（57歲）發生口角爭執並出手攻擊曾男，曾男見狀亦徒手反抗，演變成街頭鬥毆，曾男左右手肘皆有擦挫傷，廖男左手手臂擦挫傷。
2人雖表示可自行就醫，不用警方處理，但廖男因酒後行為持續瘋狂失控，員警將人帶返所管束。因雙方均不提告訴，警詢後今依違反社維法將2人移送新北地院簡易庭裁處。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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