兄弟上山採檳榔翻車墜谷 兄脫困、弟命喪車下成永別

南投昨午後暴雨，一輛滿載檳榔的小貨車行經國姓東坑產業道路時，疑為閃避因風雨掉落擋道的樹枝，連人帶車不慎翻落50米深山谷，田姓駕駛遭車輛重壓，與他同車的胞兄自行脫困求援，但田男被救出時已明顯死亡，今將報請檢方相驗。

南投縣消防局指出，昨天下午近3時獲報，國姓鄉東坑產業道路有小貨車墜落山谷，並有人員遭車輛壓住受困，當下立刻調遣國姓、雙冬、中心碑及埔里等分隊人車馳援，到場後有一人僅擦挫傷已自行脫困，另一人則被小貨車壓住動彈不得。

搜救人員表示，到場後架設繩索且攜帶破壞器材下切約50米，至小貨車墜落處接觸到傷者時，發現他頭部受創嚴重，腿部也被車壓住，立刻使用破壞器材讓他脫困後，並用繩索及籃式擔架將他拉回路面，但因明顯死亡，後續交由警方處理。

警方調查，這對田姓兄弟昨上山採完檳榔，下山途中疑因午後暴雨造成樹枝掉落路面擋道，田姓駕駛為避開樹枝，將車靠向道路外側行駛，但因產業道路路幅小、無護欄且山路濕滑，車輛不慎駛出路緣，連人帶車翻落山谷，釀一死一傷悲劇。

當地警方表示，該起事故發生在東坑產業道路，事發後，乘客（哥哥）自行脫困並對外求援，由於僅身體擦挫傷，後續未就醫；駕駛（弟弟）則因遭車輛重壓當場身亡，今天報請檢察官會同法醫相驗，確切死因及肇因仍有待進一步調查釐清。

田姓兄弟到國姓山區採檳榔，下山時連人帶車翻落山谷，弟弟遭車壓住被救出時已無生命跡象。圖／南投縣消防局提供