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新北中和深夜住宅火警 出動25車69人搶救疏散9人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區1處民宅，昨深夜發生火警，新北市消防局出動25車69人前往搶救，從火場疏散9名住戶安全逃生，起火原因待查。

新北市消防局昨天深夜10時許獲報，中和區興南路2段142巷內1處民宅發生火警，消防局出動2大隊1中隊8分隊共25輛消防車及69人前往搶救。

消防人員到場發現起火處為5層樓建物頂樓鐵皮加蓋，從外觀可見頂樓冒出火煙，火勢在晚上10時39分控制，10時46分將火勢完全撲滅，包括起火戶3人，消防人員從火場共疏散9名住戶安全逃生，無人受傷受困。

據了解，這起火警共燃燒5樓樓中樓倉庫，面積約50平方公尺，確實起火原因有待消防局火調人員調查釐清。

新北市中和區興南路2段1處民宅，昨深夜發生火警，新北市消防局出動25車69人前往搶救，從火場疏散9名住戶安全逃生，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區興南路2段1處民宅，昨深夜發生火警，新北市消防局出動25車69人前往搶救，從火場疏散9名住戶安全逃生，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區興南路2段1處民宅，昨深夜發生火警，新北市消防局出動25車69人前往搶救，從火場疏散9名住戶安全逃生，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區興南路2段1處民宅，昨深夜發生火警，新北市消防局出動25車69人前往搶救，從火場疏散9名住戶安全逃生，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝

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