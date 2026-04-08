新北中和深夜住宅火警 出動25車69人搶救疏散9人

新北市泰山區昨晨發生聯結車撞死行人的重大車禍，還波及工地內2名保全。死者因遭聯結車撞擊及輾過，加上身上無證件身分成謎。警方透過手機SIM卡追查，經聯繫死者妻子指認及指紋比對，終於確認死者是35歲越南籍武男，後事將交由武妻處理。

2026-04-07 18:14