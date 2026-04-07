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「再困難也要找到您」屏東泰武鄉8旬翁失聯多日溪谷旁尋獲已逝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

清明連假前夕，屏東縣消防局接獲報案，泰武鄉武潭村附近一名80多歲老翁從家中出門後失聯，家屬焦急尋找未果，消防局出動特搜大隊等人車前往，搜救過程面臨山路陡峭、雜木遮天等山域，最後6日在山林溪谷附近現老翁遺體，眾人將老翁移出溪谷。

屏東縣消防局獲報後展開搜救，「再困難，也要找到您」，特搜大隊在泰武鄉山區搜尋，8旬老翁住在泰武鄉武潭村，從家中後門小路走出去後，疑似在山林間迷路，家屬起初還有打通老翁手機，但未料之後手機斷訊失聯。

消防局特搜大隊、屏東義勇特搜隊、無人機分隊、第二大隊、內埔、來義、泰武、龍泉、潮州與新埤等分隊前往搜救，從老翁最後手機訊號定位範圍畫定熱區，分組搜尋，現場除消防局搜救人員警、義消，還有一組民間救難單位與一組山區搜救犬單位大規模搜尋，與時間賽跑。

搜救人員形容，過程面臨陡峭山路、雜木遮天，與無人機分隊合作，從空中與地面編織搜救網，但茂密樹蔭遮蔽視線，反覆從熱區研判與徒步搜索。

老翁家屬4月2日深夜報案，歷時多天搜救，這幾天山區有下雨，現地搜尋某些區域落差大，又有多條分支溪谷，6日發現老翁在一處乾溪谷附近，明顯死亡。在眾人協助下，將老翁護送移出溪谷。警方也已報請檢方相驗。

消防局特搜大隊提醒，熱愛山林的朋友，出發前請確認手機電量，學會使用離線地圖，保護好自己給家人最好的禮物。

屏東縣泰武鄉武潭村附近80多歲老翁從家中出門後失聯，家屬焦急尋找未果，消防局出動特搜大隊等人車前往，搜救過程艱辛山路陡峭等，6日在山林溪谷附近現老翁遺體。圖／取自特搜大隊臉書
屏東縣泰武鄉武潭村附近80多歲老翁從家中出門後失聯，家屬焦急尋找未果，消防局出動特搜大隊等人車前往，搜救過程艱辛山路陡峭等，6日在山林溪谷附近現老翁遺體。圖／取自特搜大隊臉書

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