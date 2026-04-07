影／暴雨釀禍？國6東草屯段追撞 轎車衝破護欄卡邊坡

受鋒面影響，南投地區午後暴雨，一名銀色轎車行經國道六號西向東草屯休息站附近，疑因雨天視線不良追撞前車，因撞擊力道猛烈，前車失控衝破外側護欄，車體嚴重毀損，最後靜止在外側邊坡，幸無人受傷，詳細肇因仍待警方調查釐清。

警方調查，62歲洪姓婦人今下午3時許駕車行經國道六號西向6.7K東草屯休息站附近時，原本行駛於內側車道卻因不明原因失控，追撞前方由38歲謝姓女子所駕駛的小客車，由於當天下雨，路面濕滑，加上撞擊力道猛烈，兩車打滑失控。

謝女所駕駛的銀色轎車遭追撞後，連人帶車直接衝破外側護欄，車子最後靜止停在邊坡上，但車頭及駕駛座附近嚴重凹陷變形；洪婦所駕駛的銀色車輛則失控逆向停於內側車道，所幸未波及其他車輛，2名駕駛也均未受傷。

國道警第七大隊表示，該起車禍事故發生後，立刻派員前往處理，並於下午3時58分排除狀況，並未造成車流回堵，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中；同時呼籲雨天視線不佳，行車應保持安全車距，並減速慢行，以確保行車安全。

國道六號西向東草屯休息站附近7日午後發生兩車追撞事故，遭追撞車輛衝破護欄卡邊坡，幸無人受傷。圖／警方提供

國道六號西向東草屯休息站附近7日午後發生兩車追撞事故，遭追撞車輛衝破護欄卡邊坡，幸無人受傷。圖／警方提供