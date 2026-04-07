身分確定了！男行人遭聯結車撞擊身首分離慘死 妻悲認丈夫遺體

新北市泰山區昨晨發生聯結車撞死行人的重大車禍，還波及工地內2名保全。死者因遭聯結車撞擊及輾過，加上身上無證件身分成謎。警方透過手機SIM卡追查，經聯繫死者妻子指認及指紋比對，終於確認死者是35歲越南籍武男，後事將交由武妻處理。

據了解，27歲郭姓男子昨天清晨6時許駕駛聯結車行經新北大道六段時，疑因天雨路滑車輛失控，先撞上中央分隔島後再失控衝向路邊，撞上站在路口的男性路人及消防栓、號誌桿，接著再衝進工地，撞傷2名保全。

被撞的男子因遭聯結車輾過，頭、身分離臟器外露慘死，2名保全則輕傷無生命危險。警方到場採證時因死者身上並無證件，僅有一支手機及裝有衣服及工地用白手套的背包，導致警方無法辨認其身份。

警方透過死者遺留的手機SIM卡查證電話號碼，經聯繫電信業者確認該號碼後，今天下午2時許確認使用者為越南籍武姓男子。警方立即聯絡武男在台妻子至警局指認，同時也採證死者指紋送移民署比對，警方提供監視器畫面經武妻指認，丈夫當天確實穿著該衣物，加上指紋比對符合，終確認死者是武男。