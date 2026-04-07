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民進黨議員參選人看板遭毀「挖眼挖嘴」 高雄警方追查中
高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩得悉，設在前鎮區公車站牌的廣告遭惡意破壞，今天下午報警警方報案。前鎮警分局已受理報案，將調閱相關監視器追查破壞者。
民進黨提名將參選鳳山區市議員選舉的鄧巧佩，設在前鎮區保泰路與公正路口公車站牌的廣告，遭惡意毀損，挖了廣告照片上的雙眼和嘴巴，鄧巧佩獲悉，今天下午4時許，前往前鎮警分局瑞隆派出所報案。
鄧巧佩表示，廣告版面為合法設置，卻遭惡意毀損，令人遺憾。她強調，選舉競爭應回歸政策、服務與理念的正向比較，不應以破壞合法文宣、製造對立的方式干擾公共討論。她呼籲，選舉可以競爭，但不能失去理性與底線，盼各界共同守護鳳山乾淨選風，讓民主回到良性競爭。
警方表示，在受理報案後，已經調閱相關監錄影像，追查追緝涉案人當中。
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