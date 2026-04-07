苗栗暴雨過後52歲男赴山區查看水道 疑不慎墜溪身亡

苗栗縣獅潭鄉52歲劉姓男子昨天中午出門查看位於蓮台山附近的引水管路，但到深夜10點多仍未見返回，家人求助警方協尋，獅潭消防分隊派員前往支援搜尋，深夜11點55分發現劉姓男子疑似從岸邊高處跌落水道死亡，通報增加人手支援打撈，今天凌晨1點多將死者遺體打撈上岸，交由警方及家屬處理，全案檢警將進一步調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨晚11點接獲大湖警分局汶水派出所來電，請求協助民眾走失搜索，派遣獅潭消防分隊人車趕往，家人表示日前大雨，協尋對象昨天中午左右前往蓮臺山附近要開水門，但到深夜10點多仍未返家，他的哥哥前往查看，在現場發現弟弟的車子仍留在路旁，卻不見人影，因此報警協尋。

警方和消防人員到達後，與家屬沿河道岸邊搜尋，11點55分發現走失者疑似由岸邊高處跌落河道，已無生命徵象，獅潭分隊通報增加兩名消防人員前來支援打撈，救援人員找到另一條較平緩路線可接觸落水者，並著裝入水，今天凌晨1點35分將劉姓男子遺體打撈上岸並抬至車輛可達地點，交由警方及葬儀社人員處理。

苗栗縣獅潭鄉劉姓男子昨天中午出門查看位於蓮台山附近的引水管路，但到深夜仍未見返回，家人求助警方協尋，獅潭消防分隊派員支援，深夜11點55分發現劉姓男子疑似從岸邊高處跌落水道死亡，今天凌晨1點多將死者遺體打撈上岸。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣獅潭鄉劉姓男子昨天中午出門查看位於蓮台山附近的引水管路，但到深夜仍未見返回，家人求助警方協尋，獅潭消防分隊派員支援，深夜11點55分發現劉姓男子疑似從岸邊高處跌落水道死亡，今天凌晨1點多將死者遺體打撈上岸。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣獅潭鄉劉姓男子昨天中午出門查看位於蓮台山附近的引水管路，但到深夜仍未見返回，家人求助警方協尋，獅潭消防分隊派員支援，深夜11點55分發現劉姓男子疑似從岸邊高處跌落水道死亡，今天凌晨1點多將死者遺體打撈上岸。圖／苗栗消防局提供