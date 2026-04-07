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苗栗暴雨過後52歲男赴山區查看水道 疑不慎墜溪身亡
苗栗縣獅潭鄉52歲劉姓男子昨天中午出門查看位於蓮台山附近的引水管路，但到深夜10點多仍未見返回，家人求助警方協尋，獅潭消防分隊派員前往支援搜尋，深夜11點55分發現劉姓男子疑似從岸邊高處跌落水道死亡，通報增加人手支援打撈，今天凌晨1點多將死者遺體打撈上岸，交由警方及家屬處理，全案檢警將進一步調查釐清。
苗栗縣消防局表示，昨晚11點接獲大湖警分局汶水派出所來電，請求協助民眾走失搜索，派遣獅潭消防分隊人車趕往，家人表示日前大雨，協尋對象昨天中午左右前往蓮臺山附近要開水門，但到深夜10點多仍未返家，他的哥哥前往查看，在現場發現弟弟的車子仍留在路旁，卻不見人影，因此報警協尋。
警方和消防人員到達後，與家屬沿河道岸邊搜尋，11點55分發現走失者疑似由岸邊高處跌落河道，已無生命徵象，獅潭分隊通報增加兩名消防人員前來支援打撈，救援人員找到另一條較平緩路線可接觸落水者，並著裝入水，今天凌晨1點35分將劉姓男子遺體打撈上岸並抬至車輛可達地點，交由警方及葬儀社人員處理。
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