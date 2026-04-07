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官員違停遭開單疑刁難員警 花蓮縣府澄清啟動調查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名基層員警日前處理違規停車案件時，遭女駕駛質疑並言語刁難，甚至嗆聲「不知道我是誰嗎？」事件經網路爆料後引發關注。貼文指涉對方為花蓮縣政府北區服務處主任兼警局民防中隊長，但內容發布不到1小時即遭刪除。縣府則強調與實情不符，已啟動調查釐清。

該起事件在臉書社團「花蓮同鄉會」曝光，貼文指出，員警接獲民眾檢舉違規停車，前往現場依法處理，卻遭女駕駛質疑執法正當性，不僅要求員警說明為何未對其他車輛開單，也質疑未逐戶按門鈴通知車主移車，並揚言向分局長反映。

爆料內容進一步指出，警方日常須處理大量檢舉案件，難以逐一尋找車主勸導移車，若未舉發恐遭檢舉失職，依法開單又可能面臨壓力與質疑，基層執法人員處境兩難，質疑身為公職人員是否更應以身作則遵守法規，而非對執法人員施壓。

縣府回應，今早掌握後已主動內部調查，初步了解，此篇網路匿名貼文與實際情形不符。再次重申縣府一向重視基層同仁執勤權益，逐年調升各項福利、設備及訓練環境，也要求同仁依法行政、秉持專業處理，後續將持續釐清事實。

吉安警分局表示，經查是6日晚上8時許接獲110通報，指稱吉安鄉勝安二街一帶有車輛違規停放，北昌派出所同仁獲報後立即趕赴現場，見一輛自小客車違規停放於轉彎處，隨即依法製單舉發。執行過程中適逢車主出現，員警除當場明確告知其違規事實外，並指引其將車輛移往合法地點停放，確保該路段交通秩序及用路人安全。

吉安分局呼籲，違規停車不僅壓縮車道空間，於轉彎處停車更會造成用路人視線死角，危害交通安全甚鉅。請廣大駕駛人務必遵守交通法令，切勿貪圖便利而任意違規，將持續落實執法，建構友善且安全的交通環境，守護鄉親及遊客的用路品質。

花蓮縣政府北區服務中心主任違規停車，疑似不滿被警方開單。圖／民眾提供
花蓮縣政府北區服務中心主任違規停車，疑似不滿被警方開單。圖／民眾提供

花蓮

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