泰山聯結車撞行人「頭身斷裂」慘死 警追查SIM卡終揭死者身分

新北市泰山區昨天清晨發生聯結車撞死行人重大車禍，男性路人因遭聯結車正面碰撞及輾過，頭部與軀幹分離臟器外露慘死，但因死者身上無證件身分成謎。警方經一天追查終於確認死者是35歲越南籍武姓男子，目前已通知武男在台妻子至警局指認。

據了解，27歲郭姓男子昨天清晨6時許駕駛聯結車行經新北大道六段時，疑因天雨路滑車輛失控，先撞上中央分隔島後再失控衝向路邊，撞上站在路口的男性路人及消防栓、號誌桿，接著再衝進工地，撞傷2名保全。

被撞的男子因遭聯結車輾過，頭、身分離臟器外露慘死，2名保全則輕傷無生命危險。警方到場採證時因死者身上並無證件，僅有一支手機及裝有衣服及工地用白手套的背包，導致警方無法辨認其身份。

警方透過死者遺留的手機SIM卡查證電話號碼，經聯繫電信業者確認該號碼使用者為越南籍武姓男子，目前已聯絡武男再台妻子至警局指認衣物，同時也採證死者指紋送移民署比對確認是否是武男。

警方追查電話號碼後，確認死者為35歲越南籍武姓男子。記者黃子騰／翻攝