桃園市新屋區中山路上午11時52分許發生車禍。圖：讀者提供

桃園市新屋區中山路今(7)日上午11時52分許發生車禍，一台自小客車疑似違規左轉，導致桃園客運公車閃避不及，雙方發生擦撞，並波及停在路邊的自小貨車，公車車頭燈當場被撞掉，所幸現場無人傷亡。

自小客車疑似違規左轉，導致桃園客運公車閃避不及，雙方發生擦撞，並波及停在路邊的自小貨車。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，今日上午警方接獲報案，在新屋區中山路發生交通事故，經了解為65歲古姓男子駕駛自小客車，疑似違規左轉，導致65歲陳姓男子駕駛之公車反應不及，發生擦撞事故，並波及停放於路旁之自小貨車，該起事故無人員傷亡。

楊梅分局表示，經警方到場實施酒測檢查，酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】新屋中山路桃園客運車禍！擦撞違規左轉自小客波及路邊貨車