國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象，另4人均意識清楚，國道警方正在調查事故原因。

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝

一輛混凝土預拌車今下午近3時行經國道1號北向15.4公里內湖路段，與1輛小貨車及3輛自小客車發生碰撞，消防隊獲報趕抵將5人送醫救治，其中小貨車約50歲男駕駛失去生命跡象。記者李奕昕／翻攝