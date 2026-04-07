北市林森北路酒店外8酒客爭吵 4醉漢與警推擠秒遭管束

胡姓男子等8人今凌晨在台北市中山區林森北路某酒店飲酒，離場時因細故在店外爭吵，引起民眾報警處理，員警介入將8人勸離，胡男、謝男持續爭吵，王男、朱男不願離去，還推擠員警，4人全遭警方帶回警所保護管束。

警方調查，8人凌晨2時許從酒店離開後，24歲胡男及29歲謝男因先前已有細故爆發爭吵，在店外大聲咆哮，引起民眾報警處理；員警獲報到場將8人勸離，有4人聽勸離開，但胡男、謝男情緒仍激動，遭員警壓制施予保護管束。

原本在一旁勸架的30歲王男及22歲朱男，過程中多次碰撞員警，又嗆警「為何碰我？」，警方見2人不願離去，將2人一併帶回管束。

警方表示，4人酒醉無法自控，員警將4人帶返警所管束，4人在酒意消退、情緒回穩後，才由友人到場接回；另呼籲，民眾飲酒應適量節制，勿因酒醉情緒失控而滋事。