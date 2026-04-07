台東銀樓多收0.5錢金價 求助警方退還顧客

台東某銀樓盤點帳務時，發現向女顧客多收金額，趕緊透過警方尋找女顧客退錢。示意圖／路透

台東縣太麻里鄉某銀樓日前盤點帳務時，發現向女顧客多收黃金約0.5錢金額，趕緊透過警方尋找女顧客，並將多收的新台幣1萬100元退還。

台東縣警察局大武分局巡官葉宗豪今天告訴中央社記者，日前太麻里分駐所接獲轄內中華銀樓報案，稱近日下午有民眾至銀樓購買金飾，銀樓事後盤點帳務時，發現不慎多向這名消費者收取黃金約0.5錢金額。因當時未留下聯絡方式，無法聯繫買家辦理退款，遂向警方請求協助查詢及聯繫。

葉宗豪表示，太麻里警獲報後，立即了解相關情形，並協助調閱店家周邊監視器影像，成功確認該時段消費者所駕駛車輛的車牌號碼，進一步查證為郭姓女子。經太麻里警聯繫，順利與當事人取得聯絡，並協助與銀樓確認退款事宜。

葉宗豪表示，經雙方聯繫後，銀樓已將多收取的1萬100元全數退還予消費者，圓滿解決此次誤收款項情形，店家對於警方積極協助深表感謝，並肯定警方熱心為民服務的精神。