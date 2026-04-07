停等紅燈暴衝！北市多元計程車連撞5機車 駕駛稱不慎誤踩油門

徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門，警方正在調查肇事原因，另查出騎士林姓男子因酒駕撞傷人，駕照已被註銷，依道路交通管理處罰條例舉發。

警方調查，61歲徐姓男子今上午8時許駕駛多元計程車，沿北市大安區復興南路1段往南行駛，經信義路口停等紅燈，忽然暴衝至前方的機車停等區，撞擊31歲林姓男子、37歲謝姓女子、31歲呂姓男子、41歲陳姓男子、19歲程姓男子分別騎乘機車，林的機車被推至路口，所幸車輛倒地後「人車分離」。

林、謝、陳、程均四肢擦挫傷，被送醫治療；徐稱，不慎誤踩油門，導致車輛暴衝。警方獲報前往現場處置，在路口擔服交通整理勤務員警也上前協助，經查林因酒駕撞傷人，駕照已被註銷，依道交條例舉發無照駕駛，詳細肇責待調查釐清。

徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門。記者李奕昕／翻攝

徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門。記者李奕昕／翻攝

徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門。記者李奕昕／翻攝

徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門。記者李奕昕／翻攝

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徐姓男子今上午駕駛多元計程車在台北市停等紅燈，暴衝撞擊前方機車停等區的5輛機車，造成4名騎士擦挫傷，徐稱誤踩油門。記者李奕昕／翻攝