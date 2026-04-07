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南投4車連環撞！砂石車「學長撞學長」釀1死3傷
南投竹山砂石車產業道路今發生死亡車禍，一輛砂石車行經投100線時突然逆向衝進對向車道，波及對向的小貨車、轎車、砂石車等，小貨車首當其衝，因撞擊力道猛烈，造成小貨車駕駛死亡，其餘3名駕駛也受傷送醫，肇事原因待釐清。
警方調查，林姓男子今上午8時許駕駛砂石車行經投100線砂石車產業道路時，因不明原因突然逆向駛入對向車道，與另一輛砂石車、小貨車及小客車發生碰撞，車上4名駕駛全部受傷送醫，其中小貨車駕駛因傷勢嚴重，到院前死亡。
由於案發當時，小貨車首當其衝遭到砂石車衝撞，撞擊力道猛烈，小貨車車頭嚴重扭曲凹陷，楊姓小貨車駕駛受困車內，被救出已經失去生命跡象；逆向的林姓砂石車駕駛、受波及的林姓小客車女駕駛、吳姓砂石車駕駛3人則受到輕傷。
據了解，投100線砂石車產業道路鄰近紫南宮，以連結國道3號竹山交流道為主，主要供疏濬濁水溪、東埔蚋溪等河岸周邊砂石的砂石車行駛，也供一般車輛行駛。警方表示，經酒測，駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
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