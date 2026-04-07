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國道3號竹田段深夜車禍 聯結車與汽車碰撞釀2傷
國道3號竹田段深夜發生車禍，29歲侯姓男子行駛高公局國道三號工區車道縮減路段，遭施工單位57歲蘇男駕駛聯結車發生車禍，事故釀2人受傷。網友今在爆料公社發文稱，工區車輛駛出時無封路，僅一名交管人員在車輛出缺口揮舞交管，燈光昏暗，痛批「交管根兒戲」。
國道警表示，全案發生3月31日深夜近10時，國道3號北向416.9公里，57歲蘇男駕駛營業半聯結車行駛外側車道，疑因變換車道不當，撞擊行駛在內側車道由29侯男駕駛汽車肇事，事故造成蘇男、侯男共2人輕傷，侯男送醫。
國道警指出，事故在半小時後排除，全線恢復通車。竹田分隊依規定處理，兩駕駛均無飲酒。
有網友今在爆料公社發文，工區車輛駛出無封路，僅一名交管人員在車輛駛出缺口揮舞交管棒，且砂石車燈光昏暗，駕駛反應時間趨近於0，甚至施工人員當下還跟駕駛說「為什麼不躲？」，兩線道施工僅剩一線道可通行，施工車輛駛出不用封路嗎？交管根本兒戲。
警方提醒，用路人行駛途中，不得驟然或任意變換車道，如欲超越前車或變換車道時，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離與間隔，方得超越或變換車道，以免造成自身及其他用路人之危害。
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