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壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢警方執法秉持依法行政，不論國籍身分，對於任何影響社會秩序或涉及不法之行為，均將依法查處。圖：讀者提供

為維護清明節連續假期期間轄區治安與公共秩序，桃園市中壢警分局於4月4日至6日晚間，結合市警局外事科，針對轄內易聚集人潮之特種營業場所，規劃執行擴大臨檢勤務，並同步辦理反毒、打詐及交通安全宣導。警方統計本周針對外籍人士勤務成果，查獲外籍通緝犯1名、失聯移工10名、逾期停留外來人口7名，共計18名，展現警方持續強化治安維護作為，防制各類不法情事發生。

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中壢分局針對轄內易聚集人潮之特種營業場所，規劃執行擴大臨檢勤務。圖：讀者提供

此次勤務除針對轄內重點場所及周遭加強盤查、巡邏外，警方亦結合多元宣導作為，於臨檢過程中向現場民眾加強反毒、識詐及交通安全觀念宣導。針對毒品部分，中壢分局提醒，民眾切勿因一時好奇或受他人引誘而接觸毒品，避免誤觸法網；在防詐方面，警方特別加強宣導常見詐騙手法，如假投資、假交友及網路購物詐騙等，呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證；另於交通安全部分，中壢分局持續宣導「慢、看、停」觀念，提醒駕駛人遵守交通規則、切勿酒後駕車，共同維護用路安全。

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中壢分局於臨檢過程中向現場民眾加強反毒、識詐及交通安全觀念宣導。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，警方執法秉持依法行政，不論國籍身分，對於任何影響社會秩序或涉及不法之行為，均將依法查處；同時也呼籲民眾，不論何時從事聚會宴飲時，應理性飲酒並注意自身行為，避免因一時失序觸法，共同維護安全、友善之生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮

毒品 桃園 中壢

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