聽新聞
0:00 / 0:00
壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮
為維護清明節連續假期期間轄區治安與公共秩序，桃園市中壢警分局於4月4日至6日晚間，結合市警局外事科，針對轄內易聚集人潮之特種營業場所，規劃執行擴大臨檢勤務，並同步辦理反毒、打詐及交通安全宣導。警方統計本周針對外籍人士勤務成果，查獲外籍通緝犯1名、失聯移工10名、逾期停留外來人口7名，共計18名，展現警方持續強化治安維護作為，防制各類不法情事發生。
此次勤務除針對轄內重點場所及周遭加強盤查、巡邏外，警方亦結合多元宣導作為，於臨檢過程中向現場民眾加強反毒、識詐及交通安全觀念宣導。針對毒品部分，中壢分局提醒，民眾切勿因一時好奇或受他人引誘而接觸毒品，避免誤觸法網；在防詐方面，警方特別加強宣導常見詐騙手法，如假投資、假交友及網路購物詐騙等，呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證；另於交通安全部分，中壢分局持續宣導「慢、看、停」觀念，提醒駕駛人遵守交通規則、切勿酒後駕車，共同維護用路安全。
中壢分局長林鼎泰表示，警方執法秉持依法行政，不論國籍身分，對於任何影響社會秩序或涉及不法之行為，均將依法查處；同時也呼籲民眾，不論何時從事聚會宴飲時，應理性飲酒並注意自身行為，避免因一時失序觸法，共同維護安全、友善之生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。