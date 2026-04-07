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台中電子遊藝場傷人案 男持利器攻擊釀2傷逃逸

中央社／ 台中7日電

田姓男子今天清晨到台中某電子遊藝場找張姓男子談事情，過程中突持利器攻擊對方，一旁賴男見狀勸架也遭劃傷，田男犯案後逃逸，受傷2人送醫無生命危險，警方追緝釐清全案中。

台中市警局霧峰分局表示，警方今天清晨4時46分獲報，大里區金山街某電子遊藝場內有人互毆，立即派員到場處理。

警方調查，43歲張男、66歲賴男在店內玩機台，48歲田男開車停在店外，進入店內找張男談事情，沒多久突持利器攻擊張男，賴男見狀勸架不成也遭劃傷，田男犯案後逃逸。

警方到場時涉案人員皆已離開，經詢問在場員工及調閱現場周邊監視器調查，張男與賴男自行到警局說明，因2人受傷，警方通報救護車送往亞洲大學附屬醫院治療。

張男受有右前胸穿刺傷、賴男右上肢有穿刺傷，兩人均無生命危險、意識清楚，仍在醫院觀察。警方已鎖定田男追緝，全案正持續調查釐清。

台中 台中市

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