連假最後一天翻車！龜山小客車擦撞路邊2車後翻覆

一台軍用卡車與自小客車發生擦撞，所幸現場無人傷亡。圖：讀者提供 桃園市大溪區員林路二段今(7)日清晨7時許發生軍用卡車與自小客車擦撞事故。大溪警分局表示，26歲黃姓男子駕駛軍用車輛，沿員林路二段往龍潭方向行駛，行經事故地點時，於內側車道欲向右變換車道，疑未注意同向外側車道直行之57歲江姓男子所駕駛之自小客車，雙方發生碰撞，所幸無人傷亡。

2026-04-07 10:33