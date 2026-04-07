聽新聞
0:00 / 0:00
連假最後一天翻車！龜山小客車擦撞路邊2車後翻覆
桃園市龜山區文化二路18巷口昨(6)日晚間19時許發生車禍，一名31歲伍姓男子駕駛自小客車行經該處時，不明原因擦撞停在路邊的2台自小客車後翻覆，整台車在車道中四輪朝天，一度影響通行。龜山警分局獲報到場處理，所幸現場僅伍男微擦傷，沒有其他傷亡。
龜山交通分隊表示，伍男駕駛小客車自文化二路18巷口往復興一路方向行駛，不慎擦撞停放於路旁的2台自小客車後翻車，警方獲報後立即派員到場處理，並加強交通疏導。現場伍男僅輕微擦傷，評估後無需送醫。經警方實施酒測檢查，伍男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人應隨時注意行車路況，切勿疲勞上路，共同維護道路交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：連假最後一天翻車！龜山小客車擦撞路邊2車後翻覆
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。