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連假最後一天翻車！龜山小客車擦撞路邊2車後翻覆

桃園電子報／ 桃園電子報

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31歲伍姓男子駕駛自小客車行經該處時，不明原因擦撞停在路邊的2台自小客車後翻覆。圖：讀者提供

桃園市龜山區文化二路18巷口昨(6)日晚間19時許發生車禍，一名31歲伍姓男子駕駛自小客車行經該處時，不明原因擦撞停在路邊的2台自小客車後翻覆，整台車在車道中四輪朝天，一度影響通行。龜山警分局獲報到場處理，所幸現場僅伍男微擦傷，沒有其他傷亡。

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整台車在車道中四輪朝天，一度影響通行。圖：讀者提供

龜山交通分隊表示，伍男駕駛小客車自文化二路18巷口往復興一路方向行駛，不慎擦撞停放於路旁的2台自小客車後翻車，警方獲報後立即派員到場處理，並加強交通疏導。現場伍男僅輕微擦傷，評估後無需送醫。經警方實施酒測檢查，伍男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人應隨時注意行車路況，切勿疲勞上路，共同維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：連假最後一天翻車！龜山小客車擦撞路邊2車後翻覆

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