影／澎湖馬公、龍門連2貨輪火警 海勝一號、合茂輪起火

澎湖縣今天連發生船舶火警，泊靠湖西鄉龍門港的貨船「海勝1號」突起火燃燒，火勢一度猛烈延燒，濃煙竄升。消防局歷時約2小時30分撲滅火勢。另在馬公漁港1艘報廢貨輪也起火，40分鐘滅火，未傳出傷亡。確實起火原因由港務消防隊調查。

澎湖縣消防局於今天上午6時57分接獲澎湖警方轉報，指龍門港貨運碼頭有貨船起火，立即派遣第二大隊及湖西、馬公、澎南、白沙等分隊，共10車20人前往搶救，龍門及馬公港務消防分隊也出動4車10人支援，現場總計14車30人投入救援。

消防人員到場發現，起火船舶為1650噸的「海勝一號」，隸屬海盛航運公司，船體共3層，1樓為餐廳、2樓為住艙、3樓為駕駛室，起火點位於1樓餐廳，現場有明火竄出，隨即佈布水線灌救。

由於火勢猛烈，迅速向上延燒至2樓住艙及3樓駕駛室，消防人員同步部署4條水線進入各樓層搶救。經全力灌救，於上午9時控制火勢，9時25分完全撲滅，燃燒面積約100平方公尺，暫未傳出傷亡。

不料，正當消防隊為海勝1號滅火後近20分鐘，上午9時44分，馬公市案山里大關口觀音寺前，又傳出貨船冒出濃煙。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公及澎南分隊共計7車19人前往搶滅火勢。

據了解，起火的貨輪是1艘報廢貨輪，報廢前船名是「合茂輪」，因涉及走私拍賣。澎湖消防局表示，合茂輪因拆船切割不慎起火右後艙房，燃燒面積約6平方公尺，上午10時26分撲滅火勢，2艘貨輪暫未傳出傷亡，確實起火原因仍待調查。

澎湖湖西龍門港「海勝1號」今天清晨發生火警。圖／讀者提供

澎湖馬公走私船「合茂輪」今天發生火警。圖／讀者提供