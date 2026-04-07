澎湖龍門尖山碼頭 貨輪失火及時撲滅

「海勝一號」貨輪今天泊靠澎湖龍門尖山碼頭時船艙冒出火苗，澎湖消防局與馬公港消防隊出動多部消防車前往灌救，火勢在2小時撲滅，所幸未傳出傷亡。

消防局是在今天上午近7時許受理警察局轉報指稱，湖西鄉龍門港貨運碼頭，有一艘貨船正在起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣第2大隊、湖西、馬公、澎南及白沙分隊共計10車20人前往現場，由副大隊長王思源指揮搶救，龍門及馬公港務消防分隊共計出動4車10人前往，現場搶救人車合計14車30人。

警消人員趕抵現場，重1650噸的「海勝一號」貨船1樓餐廳有明火冒出，由於現場火勢猛烈，迅速延燒至2樓住艙及3樓駕駛室，勤務人員部署4條水線延伸至各樓層搶救，火勢在9時25分撲滅。

消防局表示，火警燃燒總面積約100平方公尺，所幸未傳出有人員傷亡，起火原因及財物損失，由港務消防大隊高雄港隊調查釐清。