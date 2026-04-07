影／屏東男喝酒醉竟在公園周邊追逐騷擾陌生人 警制伏送辦

屏東警分局6日上午接獲報案，屏東市仁愛國小附近屏東公園旁，江姓男子當時開車停路邊，突遭杜姓男子無故敲打車窗，江男下車後竟遭杜男抓扯衣領並揮拳攻擊。警方獲報趕抵，立即將杜嫌制伏帶回派出所。

據了解，嫌犯22歲杜姓男子稱酒醉。警方接獲報案後，趕往現場，將杜男帶回派出所保護管束及告誡後，由家屬帶回；被害人江男也對杜男提告，警方詢問後，將杜男依妨害自由與傷害罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

​去年12月同樣在屏東公園附近，兩名高中生當時在仁愛國校外人行道長等朋友，突遭45歲曾男騎單車靠近還恫稱「砍死你們」，兩名高中生逃入仁愛國小，學校報警，曾男緊追不放還揮舞美工刀，遭員警制伏後，曾男稱「洗美工刀」，屏東地院審結，判曾男恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴

這次同樣在該處附近又發生隨機攻擊事件，人心惶惶，警方表示，兩案不同嫌犯，警方已針對公園周邊路段強化巡邏密度、提高警戒。

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