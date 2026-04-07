一台軍用卡車與自小客車發生擦撞，所幸現場無人傷亡。圖：讀者提供

桃園市大溪區員林路二段今(7)日清晨7時許發生軍用卡車與自小客車擦撞事故。大溪警分局表示，26歲黃姓男子駕駛軍用車輛，沿員林路二段往龍潭方向行駛，行經事故地點時，於內側車道欲向右變換車道，疑未注意同向外側車道直行之57歲江姓男子所駕駛之自小客車，雙方發生碰撞，所幸無人傷亡。

初判為軍車變換車道時未注意外側直行車輛釀禍。圖：讀者提供

大溪警分局說明，初判為軍車變換車道時未注意外側直行車輛釀禍，現場無人傷亡。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

大溪分局提醒，駕駛人行車時變換車道務必提前打方向燈，並確實注意周遭車況與車距，切勿貿然變換車道，以維護行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：清晨驚魂！桃園大溪軍卡擦撞自小客 疑變換車道未注意