大園警分局於當日晚間18時許獲報後立即動員，不到半小時就在市區街頭尋獲老婦，成功化解一場連假失蹤驚魂記。圖：讀者提供

清明連假期間，全台各地景點湧現旅遊人潮，新北市一名85歲的黃姓老婦6日跟團到位於桃園市觀音區的崙坪文化地景園區出遊，但傍晚集合時間到後卻遲遲未現身，領隊與團員心急如焚遍尋不著，所幸大園警分局於當日晚間18時許獲報後立即動員，不到半小時就在市區街頭尋獲老婦，成功化解一場連假失蹤驚魂記。

員警安撫老婦情緒後，立即載送老婦返回崙坪文化地景園區。圖：讀者提供

新坡派出所表示，當天晚間接獲一名旅行社林姓領隊通報，其所帶領的旅遊團原定於當日16時結束崙坪文化地景園區的行程集合上車，然而點名時卻發現老婦不知去向。由於連假期間人潮眾多，加上天色漸暗，團員們在園區內搜尋兩小時無果後，只能求助警方。

副所長吳而立、警員楊逸祥獲報後，立即根據老婦的衣著特徵及監視器畫面進行研判，認為老婦可能因不熟悉地形，誤走出公園範圍。員警隨即在周邊主要道路展開巡邏搜索，過了將近半小時，終於在距離園區一段路程的觀音區忠愛路三段，發現神色惶張的老婦。

黃婦向警方表示，因公園佔地廣大且人生地不熟，一時失去方向感，沒想到愈走愈遠，竟直接走出了園區進入市區道路，心中非常恐慌。員警安撫其情緒後，立即載送老婦返回崙坪文化地景園區。現場等候的領隊與遊客們看到老婦平安歸來紛紛鬆了一口氣，感謝警方在連假繁忙之際仍能高效尋人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：阿嬤去哪了？8旬婦連假遊桃園觀音竟失聯 領隊急報案求助